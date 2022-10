Omicidio di via Novelli | il padre dell’imputato | “Mio figlio è buono | mai litigato con nessuno”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Bergamo. “Alessandro? Un ragazzo dolce, affettuoso, introverso”. Sono i primi aggettivi che balzano in mente a Gianbattista Patelli nel descrivere il19enne, imputato per l’del 34enne tunisino Marwen Tayari, morto l’8 agosto 2021 in viatra la caserma di Bergamo Bassa e la stazione. “Per quanto ne so, Alessandro non ha maicone anzi, l’unica lite che ricordo è stata al Seminarino mentre giocava a pallone. Ma è stato lui a prendere un pugno, rompendosi pure il naso – ha aggiunto -. Se abbiamo parlato di quanto accaduto in famiglia (in riferimento all’, ndr)? Certamente. Quel giorno io e Alessandro abbiamo pianto in strada. È una tragedia che ha rovinato due famiglie. Lui e mia moglie sono seguiti da una psicologa”. Mercoledì mattina, 19 ...