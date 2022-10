Meloni “Chi non condivide l’atlantismo non può far parte del Governo”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Su una cosa sono stata, sono, e sarò sempre chiara. Intendo guidare uncon una linea di politica estera chiara e inequivocabile. L’Italia è a pieno titolo, e a testa alta,dell’Europa e dell’Alleanza atlantica. Chi non fosse d’accordo con questo caposaldo non potrà fardel, a costo di non fare il. L’Italia con noi alnon sarà mai l’anello debole dell’occidente, la nazione inaffidabile tanto cara a molti nostri detrattori. Rilancerà la sua credibilità e difenderà così i suoi interessi”. Così in una nota il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia.“Su questo chiederò chiarezza a tutti i ministri di un eventuale– aggiunge -. La prima regola di un...

