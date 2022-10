(Di mercoledì 19 ottobre 2022) (Adnkronos) – Lasi prefigura in, tra, ma la maggioranza è già al lavoro per scongiurare di un esercizio provvisorio. A quanto apprende l’Adnkronos, cresce tra i banchi delle Camere neoelette il timore di non riuscire ad approvare la Legge di Bilancio entro il 31 dicembre. I governi e le Camere sono storicamente abilissimi ai rush ai limiti dell’ultimo dell’anno ma questa volta la sfida è impegnativa. Fonti politiche osservano infatti che se laarrivasse agli inizi del prossimo mese l’iter sarebbe al sicuro, ma se venisse presentata a fine novembre ci sarebbe il rischio reale di non riuscire ad approvarla entro idovuti. Ipotesi questa non troppo remota visto che ancora manca il governo e di ...

Adnkronos

La Legge di Bilancio 2023 parte intra il nodo delle risorse e tempi stretti, ma la maggioranza è già al lavoro per scongiurare ... Fonti politiche osservano che se laarrivasse agli inizi ...Verso la2023 La difficile situazione congiunturale, secondo Confartigianato, rappresenta ... va attenuata una pressione fiscaleal massimo storico", conclude la Confartigianato, "mentre ... Manovra in salita tra nodo risorse e tempi stretti (Adnkronos) – La manovra si prefigura in salita, tra nodo risorse e tempi stretti, ma la maggioranza è già al lavoro per scongiurare di un esercizio provvisorio. A quanto apprende l’Adnkronos, cresce ...La Legge di Bilancio 2023 parte in salita tra il nodo delle risorse e tempi stretti, ma la maggioranza è già al lavoro per scongiurare di un esercizio provvisorio. A quanto apprende l'Adnkronos, cresc ...