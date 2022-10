Juve | occhi sul nuovo Barella

ilBianconero

... ha i capelli leccati all'indietro e si vedono a malapena glidietro un paio di occhiali ... Per ultimi arrivano i calciatori e le calciatrici della, i maschi vestiti tutti uguali e le femmine ...I due club avevano messo glisul talento statunitense già la scorsa estate, salvo poi ... Il New Castle ci crede, Milan erestano alla ... Juve, occhi su Kanté Cosa sta succedendo La Juve si è iscritta alla corsa per Marcel Lucasz Kalemba. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, secondo cui il polacco del Mainz, classe 2005, non rinnove ...Le dichiarazioni del commissario tecnico in merito al possibile trasferimento del centrocampista in bianconero ...