«Intifada dei militanti | è ritornata una resistenza armata ai raid israeliani»

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Gli sviluppi in Cisgiordania e a Gerusalemme Est sono al centro delle cronache dei media locali e delle analisi di esperti e commentatori. Un po' tutti cercano di capire in

Nablus, l'Leoni. Globalist ne ha già scritto, ma tornarci su è importante perché dà conto di un fenomeno che sta "terremotando" il campo palestinese. Un fenomeno di radicamento dal basso che ...La sua linea dura nei confrontigruppi jihadisti non fece di lui un pacifista assoluto. Durante la secondapalestinese, nel 2001, dichiarò che gli attentati suicidi da parte di ... Palestina, così nasce l’intifada dei Leoni Centinaia di palestinesi hanno marciato per le città e i campi profughi della Cisgiordania nelle prime ore di martedì mattina, in solidarietà con il gruppo militante Tana del Leone, che è stato pesant ...L'Autorità Palestinese sta cadendo a pezzi e, come corollario, i suoi servizi di sicurezza si stanno indebolendo. Di conseguenza, Hamas e la Jihad islamica stanno guadagnando influenza ...