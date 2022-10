Inter in vendita | dal prezzo ai possibili acquirenti | cosa sappiamo finora

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) L’è in. Dopo l’annuncio che Suning ha dato mandato a due advisor, Raine Group e Goldman Sachs, di iniziare la ricerca di, non sono arrivate smentite da parte del club nerazzurro. La certezza è che la famiglia Zhang spera di trovare un socio disponibile a comprare una parte delle quote, per rimanere al timone dell’. Ma ovviamente valuterà anche offerte che comportino anche un passaggio di proprietà. Nel frattempo sono cominciati i retroscena e le indiscrezioni, sullerichieste economiche di Zhang e sugli eventualiessati all’. Ecco che: Il– Il punto di riferimento è il ...