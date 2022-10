Governo Meloni | totoministri | ecco le poltrone della discordia E Salvini

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Alla vigilia delle consultazioni al Quirinale, restano pochi giorni per stilare l'elenco di ministri da sottoporre al presidenteRepubblica, Sergio Mattarella, in caso di incarico a Giorgia. Perché la lista continua a cambiare. La casella più discussa è quellaGiustizia. Per Silvio Berlusconi spetta a Forza Italia, indicando l'ex presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati. Ma Fratelli d'Italia tiene il punto insistendo sul magistrato Carlo Nordio, eletto i parlamento proprio con la prospettiva di fare il Guardasigilli. Nel caso dovesse spuntarla laper la Caselleti ci sarebbe il dicastero delle Riforme. In totale i ministri dovrebbero essere ventitré, cinque a Forza Italia e Lega, per non creare disparità tra gli alleati. Ma anche nella lista del Carroccio si aprono delle crepe, come ...