“GF Vip 7” | è bufera per la frase di Wilma Goich | i fan chiedono la squalifica immediata

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) News Tv.con un solo commento ha sollevato un polverone tra i fan del GF Vip 7, per un commento fatto a Nikita Pelizon. La cantante ha attaccato un’altra concorrente, non direttamente. Ha infatti fatto un commento molto aspro riguardo a quanto successo durante la puntata di lunedì che hai fan proprio non è piaciuto. Ma cosa è successo nelle ultime ore tra la gieffina e un’altra conquilina tanto da chiedere la? “GF Vip”,attacca Nikita Pelizon e scoppia laTutto avrebbe avuto inizio dalla confessione che Nikita ha fatto ad Alfonso Signorini durante la puntata di lunedì 17 ottobre. In particolare, la gieffina ha ammesso di aver pensato al suicidio molti anni fa. Ma l’affermazione della Pelizon ha fatto ...