F1 | GP Usa 2022 | numeri | statistiche | curiosità Lewis Hamilton autentico supereroe in terra Stars&Stripes!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il Mondiale di Formula Uno si appresta a vivere la parte finale della stagione, facendo il proprio ritorno sul continente americano. Domenica 23 ottobre andrà in scena il quart’ultimo atto dell’annata, ovvero il Gran Premio degli Stati Uniti, che per la decima volta consecutiva si disputerà sul tracciato di Austin. Il Circuit of the Americas festeggia infatti il decennale del proprio ingresso nel calendario del Circus e si propone per diventare nel prossimo futuro l’autodromo dove state organizzate più edizioni della gara. Abbiamo già spiegato quale ginepraio siano i GP iridati inStars&Stripes, ma se guardiamo al Gran Premio degli Stati Uniti propriamente detto, allora scopriremo che per 15 volte si è corso a Watkins Glen, 9 ad Austin, 8 a Indianapolis, 3 a Phoenix, 1 a Sebring e 1 a Riverside. In questol’impianto ...