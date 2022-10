(Di mercoledì 19 ottobre 2022), la società che gestisce il servizio di ordinazione online e consegna di cibo a domicilio con sede a Londra, in Inghilterra, ha dichiarato che il servizio innonpiùa partire dal 30 novembre. I rider che hanno lavorato finora perinsono più di 9 mila e riceveranno un risarcimento – grazie a un accordo raggiunto tra la società e il sindacato olandese FNV – pari al 38% del reddito di un rider calcolato in riferimento all’ultimo anno e un importo basato sul suo reddito e sulla sua storia lavorativa. Ad aprile, il tribunale di Amsterdam aveva anche accolto il ricorso di alcuni rider supportati dal sindacato FNV e aveva stabilito che i lavoratori didovessero essere considerati dipendenti e non autonomi e quindi ...

Giornalettismo

E purtroppo, almeno nella mia zona,consegna caramelline gommose. Stanlio Kubrick Scrivo di cinema, in particolare quello con i mostri, le esplosioni e i calci volanti, da prima della ......Rinnovata a Milano la partnership- Amsa per la differenziata. Prende il via la nuova campagna di sensibilizzazione... Conte preferisce i rifiuti per strada Che la storia, in realtà,... Deliveroo non sarà più disponibile in Olanda| Giornalettismo Prima del previsto, azienda di consegna pasti Mangia solo da asporto è diventato redditizio. Nonostante le circostanze difficili, l'azienda è ben posizionata ...A fine novembre, Deliveroo porrà sicuramente fine alle sue operazioni nei Paesi Bassi. La piattaforma di consegna non vede opportunità per stabilire una forte ...