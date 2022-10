Cinema | Ozpetek | Chiedersi perché i registi non parlano di storie omosessuali

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “All’epoca di Bagno Turco (1997) vidi 10 attori che non sarebbero stati disposti a baciarsi con un altro uomo, oggi lo chiedono loro e cercano una parte così, mentre io ad oggi penso che non ci sia bisogno di raccontare questo, non devo più dimostrare nulla. Mi chiedono spessoscelgo di raccontarenei miei film, io non lo scelgo, racconto la vita semplicemente per quello che è. La domanda andrebbe posta all’inverso,la maggior parte degli altriscelgano di non parlarne”. Così il regista turco Ferzanquesta mattina all’auditorium Parco della Musica, alla conferenza ‘Progetti Scuola Abc’ nell’ambito della Festa deldi Roma. L'articolo proviene da Ildenaro.it.