ATP Napoli 2022 | orari giovedì 20 ottobre | quando giocano gli italiani | programma | tv

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Una situazione complicatissima. Il torneo ATP250 dicontinua a far parlare di sé per le grosse criticità che lo stanno accompagnando. Dopo i ritardi dovuti all’allestimento del campo che ha costretto i tennisti ad affrontare le qualificazioni a Pozzuoli e successivamente a dividere le partite di singolare e di doppio tra la località citata e capoluogo campano, è l’umidità a non consentire il corretto sviluppo dei match. Come è noto, si parla di un evento outdoor sul celebre lungomare partenopeo e, al calare del sole, il fattore si fa decisamente preoccupante, aumentando la scivolosità della superficie su cui si gioca. Pertanto, quest’oggi, sono stati completati solo tre match sul campo principale, anche perché la sfida tra Luca Nardi e Corentin Moutet, già interrotta ieri per lo stesso motivo, ha avuto un andamento assai lungo (3 ore e 32 minuti di ...