ATP Napoli 2022 | Matteo Berrettini | “Me la gioco per le ATP Finals a Torino”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)è giunto aper il torneo ATP250 di questa settimana. L’evento partenopeo si sta sviluppando con diverse problematiche legate alle difficoltà organizzative e alle condizioni dei campi che non facilitano lo sviluppo regolare dei match., quest’oggi, ha effettuato il proprio allenamento con Lorenzo Musetti sul “D’Avalos” (campo n.2) e le sensazioni sono state buone, anche se il vero problema riguarda l’umidità che ha costretto gli organizzatori già a rivedere un programma di base fitto di incontri. “Abbiamo provato il D’Avalos sembra buono, stabile e non troppo veloce come mi aspettavo. Ci hanno detto di giocare il più possibile vicino al campo ma è una cosa che tendo a fare comunque perché correre non mi piace poi tanto (sorride). Da subito mi sono sentito coinvolto dall’entusiasmo ...

Domani Matteo Berrettini esordirà nell'dicontro lo spagnolo Carballes Baena , pronto a riscattare le amarezze fiorentine e a rilanciare le ambizioni torinesi: "Finché la matematica non dice il contrario credo alle Finals di ...Luca Nardi esce di scena al primo turno del torneo250 di(cemento, montepremi 612.000 euro). L'azzurro, numero 130 del mondo e in tabellone grazie ad una wild - card, cede al francese Corentin Moutet, numero 65 del ranking, con il ...I problemi non danno tregua nell’Atp 250 di Napoli. La sfida tra Laslo Djere e Borna Gojo sul secondo campo, il Campo d’Avalos montato in fretta e furia, dopo che il tappeto è arrivato da Firenze. Ved ...ATP NAPOLI - Nulla da fare al termine di un match di oltre 3 ore per il giovane azzurro che cede al primo turno contro il francese Moutet che vince in rimonta ...