leggo.it

Sono giorni tosti per la politica italiana, i cui leader devono definire chi rivestirà ruoli di governo. Sono scelte delicatissime, condizionate dal contesto internazionale nel quale l'Italia è ..."L'Università è un'idea di civiltà, prima ancora che un centro di ricerca e formazione", dice, professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese in Sapienza e titolare del ... Alberto Mattiacci: Totti ministro Sono giorni tosti per la politica italiana, i cui leader devono definire chi rivestirà ruoli di governo. Sono scelte delicatissime, condizionate dal contesto internazionale nel ...L'ateneo romano ha avviato un progetto in collaborazione con Federvini. Gli studenti realizzeranno un piano di comunicazione per prevenire l'abuso di bevande alcoliche tra i più giovani ...