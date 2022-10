Ultime Notizie – Morte Maddalena Urbani | pm chiede due condanne a 21 e 14 anni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 18 ottobre 2022) Duea 21 e 14sono state chieste dal pm Pietro Pollidori nel processo sulladi, la figlia ventunenne del medico-eroe Carloche per primo isolò il virus della Sars, deceduta per un’overdose di metadone il 27 marzo 2021, in un’abitazione in zona Cassia, nella capitale. La richiesta di pena più alta, a 21di carcere, è stata per Abdulaziz Rajab, il pusher siriano, accusato di omicidio volontario con dolo eventuale. Per Kaoula El Haouzi, amica della vittima, accusata di concorso in omicidio, il pm ha chiesto invece 14con il riconoscimento delle attenuanti generiche. “L’istruttoria dibattimentale ha dato conferma della scelta dell’imputazione”, ha detto nel corso della requisitoria il pubblico ...