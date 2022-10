Ultime Notizie – Covid | Gismondo | “Non possiamo vaccinarci ogni 3 mesi”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 18 ottobre 2022) “Noncontinuare a“. Così Maria Rita, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’Ospedale Sacco di Milano, commenta all’Adnkronos Salute la circolare ministeriale in cui si raccomanda a over 80, ospiti delle Rsa e over 60 fragili per patologie di base di farsi somministrare una quinta dose di vaccino anti-19 bivalente aggiornato alle varianti Omicron. Quinta dose che potranno ricevere, su richiesta, anche tutti gli altri over 60. “Si dia il giusto spazio, ove necessario, alle terapie, adesso che ilnon è più la malattia grave di prima”, e si punti a “un vaccino annuale con l’anti-influenza”. Sul fronte vaccinazioni, dunque, l’esperta indica come obiettivo ...