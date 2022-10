Ucraina | Gentiloni “Non sacrifichiamo la libertà per l’economia”

(Di martedì 18 ottobre 2022) STRASBURGO (ITALPRESS) – “Coordinamento, solidarietà e competitività sono le ‘tre parole chiavè con cui va affrontata la crisi energetica”. Lo ha dichiarato il commissario europeo al, Paolo, nel suo intervento in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo. “Bisogna rifiutate la narrativa – aggiunge- che sostenere l’significhi non essere capaci di aiutare i nostri cittadini. Non sacrificheremo laper, Putin non ci dividerà”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

