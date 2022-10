(Di martedì 18 ottobre 2022) Lui Napoli ce l'ha nel sangue, e non è un modo di dire. Aveva un nonno partenopeo ("Purtroppo non l'ho mai conosciuto"), ed è stato diverse volte in città. E' un Lorenzosorridente e rilassato ...

Tiscali

Lui Napoli ce l'ha nel sangue, e non è un modo di dire. Aveva un nonno partenopeo ("Purtroppo non l'ho mai conosciuto"), ed è stato diverse volte in città. E' un Lorenzosorridente e rilassato quello che si è presentato alla conferenza stampa pre - torneo. "Sono davvero emozionato - esordisce il 27enne torinese, n.50 del ranking - . Il circolo è stupendo, del ...Lui Napoli ce l'ha nel sangue, e non è un modo di dire. Aveva un nonno partenopeo ("Purtroppo non l'ho mai conosciuto"), ed è stato diverse volte in città. E' un Lorenzosorridente e rilassato quello che si è presentato alla conferenza stampa pre - torneo. "Sono davvero emozionato - esordisce il 27enne torinese, n.50 del ranking - . Il circolo è stupendo, del ... Sonego, lo “scugnizzo”: Non vedo l'ora di giocare” Lui Napoli ce l’ha nel sangue, e non è un modo di dire. Aveva un nonno partenopeo (“Purtroppo non l’ho mai conosciuto”), ed è stato diverse volte ...