Sirene inglesi per Lobotka | ma ADL lo blinda fino al 2027

Seko Fofana ha tanto mercato. Il centrocampista 27enne, in scadenza con il Lens nel 2025 e accostato al Milan , piace molto al West Ham.Non è escluso che le pretendentipossano farsi avanti con il suo entourage - cambiato dopo la scomparsa dell'ex agente Raiola - già dopo il Mondiale di dicembre.