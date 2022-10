Silvio Russo chiede la testa di Rosanna Giannetto | ma rimane isolato in maggioranza

Leggi su filodirettomonreale

(Di martedì 18 ottobre 2022) Si è tenuto giovedì 13 ottobre un incontro tra alcuni esponenti delladi governo. Il tavolo politico è stato convocato dal sindaco per discutere essenzialmente la posizione del movimento civico Monreale Bene Comune che, come avranno notato i nostri più attenti lettori, da alcune settimane ha chiesto la sostituzione in giunta della sua ex rappresentante. Parliamo di, assessore della prima ora nella squadra di governo di Alberto Arcidiacono. All’incontro erano presenti, oltre al primo cittadino, gli assessori Paola Naimi e Geppino Pupella, Roberto Gambino, in rappresentanza del Mosaico,. Ed è stato quest’ultimo a portare avanti la richiesta di MBC di destituire la, non trovando però alcun appoggio tra i ...