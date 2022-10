Rugby Mondiali femminili 2022 | Ostuni Minuzzi | “Giappone squadra precisa e veloce”

(Di martedì 18 ottobre 2022) La Nazionale italiana femminile diè tornata ad allenarsi sul campo del Colin Maiden Park di Auckland in vista del terzo e ultimo impegno nel Girone B dellaWorld Cup 2021, in programma domenica 23 ottobre alle 12.45 locali (1.45 italiane) al Waitakere Stadium di Auckland contro il. Al momento le azzurre sono al secondo posto nel girone a quota 5 punti in coabitazione con gli Usa, e per la qualificazione ai quarti di finale è ancora tutto aperto. “Il Canada è riuscito a imporsi fisicamente – ha detto Vittoria-. Siamo partite molto bene segnando subito, ma nelle fase cruciali della conquista siamo andate in difficoltà. Abbiamo commesso errori sia in attacco che in difesa non riuscendo a gestire al meglio la partita”. “Dobbiamo analizzare tutto quello che non ha ...

Dunque, quali quarti dobbiamo aspettarci La Nuova Zelanda dovrebbe chiudere come miglior prima, mentre l'Inghilterra deve sperare che il Canada non conquisti il bonus con gli USA per superarla come ...Sale l'attesa per Italia - Giappone , match dei2022 difemminile in corso di svolgimento in Nuova Zelanda. Terza e ultima partita nel girone B per le Azzurre, che scenderanno in campo domenica 23 ottobre alle 12:45 locali (le 1:45 ...Sale l'attesa per Italia-Giappone, match dei Mondiali 2022 di rugby femminile in corso di svolgimento in Nuova Zelanda. Terza e ultima partita nel girone B per le Azzurre, che scenderanno in campo ...