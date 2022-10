Risparmio | la Lega propone lo “sconto fiscale” sui BTP | ecco quanto vale

(Di martedì 18 ottobre 2022) Indirizzare ilnazionale verso i titoli di Stato. Questo l’obiettivo dellache – in uno scenario che secondo le stime vede, tra ottobre e dicembre, emissioni lorde di titoli di Stato a medio e lungo termine per circa 64 miliardi di euro, compresi 14 miliardi di emissioni nette – torna sul tema con una nuova proposta di legge. L’idea – come riporta Milano Finanza – è quella di lanciare “un Btp speciale destinato al mercato retail, una cosa simile al Btp Italia, il cui acquisto è incentivato grazie alla possibilità di detrarre il 30% diinvestito dall’imposta sul reddito”. La proposta di Centemero L’agevolazione avrà un tetto massimo a 30mila euro e il titolo dovrà essere mantenuto dell’investitore fino alla scadenza. I nuovi strumenti – secondoprevede lo schema messo a punto dal deputato ...

Milano Finanza

Indirizzare ilnazionale verso i titoli di Stato. Questo l'obiettivo dellache in uno scenario che secondo le stime vede, tra ottobre e dicembre, emissioni lorde di titoli di Stato a medio e lungo ...Questo non significa però che è di scarsa qualità, anzi: il telaio è realizzato indi ...da record di 450 Un super sconto fiscale per il Btp: proposta della Lega per attirare il risparmio degli italiani - MilanoFinanza.it In un momento di crisi economica, tra inflazione e caro-bollette alle stelle, il Btp Italia risulta sempre più conveniente e presto potrebbe arrivare un nuovo titolo ancora più vantaggioso.Roma, (askanews) – Sensibilizzare bambini e ragazzi ai temi del risparmio energetico, del cambiamento climatico, della sostenibilità coinvolgendoli in giochi, test, percorsi didattici innovativi e azi ...