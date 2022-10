Quelli che … Beppe Viola!

(Di martedì 18 ottobre 2022)Viola ci lasciava 40 anni fa Quando sei un giornalista sportivo e cerchi di essere ricercato, particolare nel linguaggio e originale, il tuo punto di riferimento non può non essereViola. Forse il più talentoso, sicuramente il più ironico, con quella penna raffinata e tagliente che riusciva a raccontare il calcio, la vita, la musica attraverso un uso speciale della parola. Precursore abbandonato, istrionico e formatore come pochi. Per informazioni chiedere a Giorgio Terruzzi, altra penna unica del giornalismo sportivo italiano che sotto a Viola si formò e che con lui ebbe la fortuna di confrontarsi. Sono passati 40 anni esatti da quella notte tra il 17 ed il 18 Ottobre 1982, la notte del malore improvviso e di una perdita che pesò come un macigno su quel calcio italiano che si proiettava verso il futuro. Inter e Napoli avevano pareggiato ...

Corriere Fiorentino

