Orari F1 | GP USA 2022 | programma prove libere | qualifiche e gara Guida tv Sky e differite TV8

Leggi su oasport

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il Mondialedella Formula 1 è ormai concluso, con Max Verstappen che si è laureato per la seconda volta consecutiva Campione del Mondo grazie al successo ottenuto al Gran Premio del Giappone; la stagione, però, non è ancora finita: nel weekend è inil Gran Premio degli Stati Uniti. I piloti saranno protagonisti in quel di Austin, in Texas, precisamente nel circuito delle Americhe dove nel 2012 si è svolto il primo Gran Premio. Per quanto non conti a livello di classifica in ottica titolo, la Formula 1 riesce sempre a regalare grandi emozioni e spettacolo (nonostante, va detto, alcune polemiche): anche in questo caso si tratta di un appuntamento assolutamente da non perdere, di cui elenchiamo tutti i dettagli. F1, Pierre Gasly: “Firmare con Alpine è stata una decisione naturale e rapida per il momento della mia ...