Le Iene Show 2022 | anticipazioni | servizi e scherzi di oggi | 18 ottobre

(Di martedì 18 ottobre 2022) Le, interviste e streaming 18Italia 1 Stasera, martedì 18, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le, storico programma di Mediaset condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Ad accompagnarli sul palco anche la presenza comica dei due giovani talenti Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Ma vediamo lee idella puntata di stasera, 18Dopo aver vestito i panni da Iena in uno in cui si parlava di dismorfofobia, (il disturbo psicologico che nasce dall’eccessiva preoccupazione per difetti fisici, anche immaginari, che ...

Letornano con un'altra puntata su Italia 1 in prima serata. Diverse le tematiche affrontate così come gli ospiti che intervengono nei servizi e in studio. L'appuntamento è per martedì 18 ...Per la nona puntata della settima edizione del reality- che la vede protagonista come ... In Italia la prima a sfoggiare le sue creazioni è stata Belen Rodriguez a Le. Giulia Salemi ha così ...Le Iene 2022 streaming e diretta tv: dove vedere lo show oggi, martedì 18 ottobre 2022, alle ore 21,20. Servizi, scherzi, interviste ...Stasera, martedì 18 ottobre Belen Rodriguez e Teo Mammucari conducono una nuova puntata de Le Iene, in prima serata su Italia 1 ...