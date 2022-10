Il Napoli capolista snobbato | “Pioli e Leao meglio di Spalletti e Kvara”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 18 ottobre 2022) L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su questo inizio di stagione in Serie A mettendo a confrontoe Milan, dando molte più speranze alla compagine rossonera per quello che sarà il proseguo del campionato. Con i due calendari a confronto, la Rosea ha evidenziato il cammino complicato del Milan fino a questo momento definendolo “più faticoso e sofferto” ed aprendo ad uno scenario diverso in vista del Mondiale dato che ildiavrà una strada in salita da questo momento in poi mentre per i rossoneri diviceversa: (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images) “nella tana della Roma, da ieri quarta da sola; Milan che ospita il Monza dei vecchi amici, Berlusconi e Galliani. Gli avversari che affronterà ...