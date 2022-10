Gas | ingorgo di navi Gnl davanti alla Spagna I rigassificatori non bastano per soddisfare la richiesta europea

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) Decine diche trasportano gas liquefatto (Lng) vagano di fronte alle coste dellaimpossibilitate a consegnare i loro carichi. I cargo in attesa sono una quarantina di cui almeno 8fonda nella baia di Cadice. La, con i suoi 6 impianti, è il paese europeo con la maggiore capacità di rigassificazione d’Europa, un terzo del totale. Gli impianti lavorano al massimo delle loro potenzialità ma questo non basta per smaltire rapidamente le consegne, dopo che le richieste dei paesi europei sono esplose per compensare i minori flussi provenienti dRussia. Se la situazione non dovesse risolversi rapidamente lepotrebbero iniziare a dirigersi verso altre destinazioni e altri compratori. Agli attuali prezzi vendere in Europa è un grande affare ma la convenienza più ...