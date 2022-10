Coach Guidetti accoglie Paola Egonu in Turchia

(Di martedì 18 ottobre 2022) Queste le parole dirilasciate alla Gazzetta dello Sport. "So chenon sta passando un periodo facile, purtroppo lo sport è così. Ti portano in alto quando vinci e ti arrivano grandi ...

OA Sport

Queste le parole dirilasciate alla Gazzetta dello Sport. "So che Paola non sta passando un periodo facile, purtroppo lo sport è così. Ti portano in alto quando vinci e ti arrivano grandi ...E' di Paola Egonu, pilastro azzurro, che ha deciso di andare in Turchia e di indossare la casacca del VakifBank Club, la corazzata allenata daGiovanniche e' Campione d'Europa e del ... Volley, quando debutta Paola Egonu in Turchia Numero di maglia e compagne di squadra: c'è Gabi