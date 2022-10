Berlusconi smentisce | rapporti con Putin non sono ripresi

(Di martedì 18 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il presidente Silviola notizia su una presunta ripresa deicon Vladimir. Il presidenteha raccontato ai parlamentari una vecchia storia relativa a un episodio risalente a molti anni fa e relativo ad uno scambio di regali con il presidente russo Vladimir, secondo quanto viene diffuso da fonti Forza Italia. “Le bottiglie diin regalo aper il compleanno? Roba vecchia, del 2008”, dice Antonio Tajani a chi gli domanda delle frasi diche nell’assemblea di Forza Italia avrebbe parlato di in regalo ricevuto dal leader russo per il compleanno. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Lo ha detto Silviolasciando la Camera dopo aver incontrato i deputati di Forza Italia 1 ora fanotizia su presunta ripresa rapporti con Putin Il presidente Silvio ...: "Putin voleva solo sostituire Zelensky con un governo di persone perbene" "I ministri russi hanno già detto in diverse occasioni che siamo noi in guerra con loro, perché forniamo armi e ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...