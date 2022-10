Università di Bologna | Concorso per 28 Ricercatori

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 17 ottobre 2022) L’di“Alma Mater Studiorum” ha indetto unPubblico per selezionare 28 Figure Professionali come Ricercatore per le esigenze di 8 Dipartimenti, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi. Bando diAi sensi dell'art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la disciplina deia tempo determinato, emanato da questacon decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni é indetta procedura selettiva per la copertura di ventotto posti di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma ...