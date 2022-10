“Unificare i processi telematici” | è l’appello che arriva dall’avvocatura

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Un argomento che è stato affrontato anche al XXXV Congresso Nazionale Forense nella mozione redatta a cura delle sedi di Roma e Velletri dell’associazione Tradizione&Innovazione Forense e presentata dal Presidente, l’Avvocato Gaetano Parrello, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Velletri. Mozione che è stata approvata con con 413 voti pari al 93% delle preferenze. “L’idea di questa mozione nasce da una profonda analisi che la nostra associazione Tradizione e Innovazione Forense – ha spiegato il Presidente Parrello – ha fatto a seguito delle criticità emerse soprattutto nel periodo della pandemia, come i continui malfunzionamenti delle piattaforme del processo telematico soprattutto in nei settori civile e penale, con un innegabile peggioramento della vita lavorativa degli avvocati e la creazione di un divario tecnologico tra chi era pronto ad affrontare le sfide ...

