Spagna | incide nelle penne gli appunti di diritto per passare l’esame

Per copiare all'esame di procedura penaleil codice nelle penne bic Laurearsi in giurisprudenza non è impresa facile. Tantomeno in, dove gli studenti le tentano tutte pur di avere una ...il testo dell'esame di diritto sulle penne, il metodo per 'copiare' diventa virale L'incidente Si è sfiorata la tragedia, nella tarda serata di ieri, a Terrassa (Barcellona), in. Per ...Studente universitario incide i suoi appunti sulle penne Bic per superare un esame e la foto dei "geroglifici" diventa virale su Twitter ...