Razer annuncia Edge | La nuova console portatile basata su Cloud

(Di lunedì 17 ottobre 2022),il leader globale nel lifestyle gaming, ha reso laCon 2022 un evento fenomenale per i gamer di tutto il mondo. Il 15 ottobre, gli spettatori si sono sintonizzati per vedere il CEO diMin-Liang Tan parlare di comecambierà il futuro del mobile gaming ere altri entusiasmanti prodotti in arrivo e nuove partnership esclusive., il leader globale nel lifestyle gaming, ha reso laCon 2022 un evento fenomenale per i gamer di tutto il mondo. Il 15 ottobre, gli spettatori si sono sintonizzati per vedere il CEO diMin-Liang Tan parlare di comecambierà il futuro del mobile gaming ere altri entusiasmanti prodotti in arrivo e nuove partnership ...

Oltre al pad, è stata annunciata anche una colorazione speciale Mineral Camo, identica a quella del controller, anche del caricabatterie della, grazie al quale potrete sempre tenere sotto ...DopoKishi V2 per Android,una new entry nella sua famosa linea di controller per smartphone: ilKishi V2 per iPhone. Offre comandi tattili di qualità superiore, compatibilità universale e prestazioni di ...In occasione del RazerCon di questo fine settimana, Razer e Verizon hanno annunciato Razer Edge, una console portatile con sistema operativo Android in grado di far girare giochi non solo pensati per ...Razer Edge 5G è la prima console portatile con connettività 5G, è alimentata da Snapdragon G3x Gen 1 ed esegue Android 12.