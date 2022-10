Rachele Mussolini e l' ultima follia del Pd | Ddl contro la ricostituzione del Partito fascista? Perdita di tempo

Leggi su iltempo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Alla vigilia del centenario della Marcia su Roma e dell'ingresso a Palazzo Chigi da presidente della Repubblica di Giorgia Meloni, la sinistra non molla l'osso dell'antifascismo. E una delle ultime iniziative in tal senso è l'annuncio del senatore del Pd Walter Verini del suo deposito in Senato, tra i primi atti della nuova legislatura, il ddlladelche ripropone la proposta di legge presentata, nella scorsa legislatura, da Emanuele Fiano. Un gesto che, nipote del Duce e consigliere comunale a Roma per Fratelli d'Italia, definisce con l'AdnKronos «unadi. Non esistono pericoli». In effetti l'iniziativa di Verini appareversa. Anche perché la ...