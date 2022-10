Pallone d’oro | Karim Benzema è il vincitore!

Leggi su seriea24

(Di lunedì 17 ottobre 2022)- Stasera si è assegnato il2022, consegnato prima per via del Mondiale 2022 che stopperà le competizioni per club.The Dream vince la sessantaseiesima edizione dele lo fa più che meritatamente. A consegnare l’ambitissimo premio è Zinedine Zidane che, per il tripudio del calcio francese, annuncia il nome dell’attaccante suo connazionale. In una serata così importante per la sua carriera, ci teniamo a menzionare ancora una volta gli stratosferici numeri del giocatore del Real Madrid nell’annata appena trascorsa. Stupiscono i 27 gol e i 12 assist in 35 presenze nella Liga, ma a lasciare a bocca aperta sono state le prestazioni in Champions League. In questo caso, paradossalmente, i numeri ...