MOVIOLA – Sampdoria-Roma | mano di Ferrari | è rigore netto | gol di Pellegrini

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Episodio danel corso dei primi minuti di, match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadios di Genova cross dalla sinistra di Abraham viene deviato dallalarga diche non viene ravvisata dall’arbitro Di Bello, ma il Var richiama immediatamente l’arbitro al monitor: il braccio è largo e non aderente al corpo, è. Dal dischettoè freddo e non sbaglia, sotto l’incrocio, è 0-1. SportFace.