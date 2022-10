(Di lunedì 17 ottobre 2022) Nienteda titolare. A, perché la presenza di Nicolòin campo a Marassi dal primo minuto veniva data da tutti per scontato. Evidentemente per tutti ma non per l'unico che conta, ...

La Gazzetta dello Sport

Niente Samp da titolare. A, perché la presenza di Nicolò Zaniolo in campo a Marassi dal primo minuto veniva data da tutti per scontato. Evidentemente per tutti ma non per l'unico che conta, quello che decide chi sono ...Betis - Roma, le pagelle: Abraham si sbatte, Camara aCONTA SOLO VINCERE Immutabile invece ... E come, ha trovato la frase ad effetto per presentare Sampdoria - Roma: 'Mille e passa ... Mou a sorpresa boccia Zaniolo: parte in panchina con la Samp, poi entra a 20’ dalla fine Il tecnico gli ha preferito Belotti dal primo minuto. E quando Pellegrini sembrava sul punto di uscire, il primo a scaldarsi è stato Bove. Nicolò si aspettava di giocare e ci è rimasto male ...Samp-Roma, novità tagata José Mourinho. Lo Special One mescola le carte e c'è un nuovo sorpasso: stavolta gioca lui dal primo ...