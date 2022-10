Morta Rita Calore | mamma di Stefano e Ilaria Cucchi «Si è arresa per riabbracciare il figlio»

Calore, mamma di Stefano Cucch i. La notizia si è diffusa negli scorsi minuti, per mezzo di un post pubblicato su Facebook da parte dell'avvocato Fabio Anselmo, il quale ha rivolto anche ...Guarda le altre notizie di oggi 17 ottobre 'Non ce l'ha fatta. Questa mattinaCalore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni ed #Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia'.Un dolore immenso portato con dignità e riservatezza, ma mai con arrendevolezza. Semmai con rabbia, con la determinazione ferrea di chiedere giustizia e verità per la morte di ...La madre di Stefano Cucchi, Rita Calore, è morta. Ne dà notizia su Facebook il legale della famiglia. "Non ce l'ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il ...