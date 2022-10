Morta Rita Calore | madre di Stefano Cucchi

(Di lunedì 17 ottobre 2022) "Non ce l'ha fatta. Questa mattinasi è arresa per andare a riabbracciare. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni ed #Ilaria. Non mi viene ...

"Non ce l'ha fatta. Questa mattinaCalore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni ed #Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia".E'Calore, la madre di Stefano Cucchi il geometra morto il 22 ottobre 2009, mentre era sottoposto a custodia cautelare, a Roma. Fermato il 15 ottobre durante un controllo, fu poi portato in ...La mamma di Stefano Cucchi, Rita Calore, è morta. L'annuncio è giunto via Facebook dal legale della famiglia. L'avvocato Fabio Anselmo ha scritto sui social: "Non ..."Non ce l'ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni ed #Ilaria. Non mi viene altr ...