Lutto nella famiglia Cucchi | la notizia triste e improvvisa | “È morta la mamma”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Dolorosoper Ilaria. Si spegne per sempre Rita Calore, ladi Stefano e Ilaria. Il commovente messaggio arriva dall’avvocato Fabio Anselmo su Facebook. Rita Calore soffriva di una malattia dal 2019 e nel tempo le sue condizioni di salute si sono aggravate fino al decesso. Ladi Ilaria Cucci è, a darnel’avvocato Fabio Anselmo: “Non ce l’ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni ed #Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande”. Leggi anche: Schianto gravissimo sulla statale, Giuseppe muore sul colpo a 57 anni Ladi Ilaria Cucci è ...