L’Inter è in vendita | incarico affidato a Goldman Sachs

Leggi su tpi

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Questa settimana la banca d’affari statunitense Raine Group e il colosso finanziarioinizieranno la ricerca di un acquirente per, l’ultima squadra di calcio di alto livello ad essere messa in. Il Financial Times riporta l’indiscrezione che vedrebbe la squadra di proprietà di Suning sul mercato, alla ricerca di qualcuno che la rilevi interamente.è di proprietà dal 2016 del rivenditore di elettronica di Nanchino: da allora un certo numero di proprietari cinesi ha ridotto la propria visibilità, sia per problemi economici propri sia per il calo del sostegno politico al progetto. Lo scorso febbraio Suning ha dovuto raccogliere nuovi finanziamenti per colmare il deficit di finanziamento delcausato dalla pandemia, ottenendo un prestito di 275 ...