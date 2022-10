LEXAR presenta l’SSD portatile SL660 BLAZE

(Di lunedì 17 ottobre 2022)pensato per i gamers più esigenti, l’unità di archiviazione ideata per spingere le prestazioni, scopriamolo insieme in questo articolo dedicatoper Gamers, è la nuova unità di archiviazione perfetta per spingere le prestazioni delle console o postazioni da gioco di alta gamma, perché offre la più recente tecnologia USB 3.2 Gen2x2 e velocissime prestazioni NVMe, con velocità di lettura fino a 2000 MB/s e di scrittura fino a 1900 MB/s. Il nuovo SSDda gioco,inoltre un design futuristico con LED RGB, che creano un’atmosfera vivace per rendere il gioco più dinamico e aggiungere un tocco di colore ...

