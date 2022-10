L’esame scritto sulle penne Bic | ecco cosa si è inventato uno studente per copiare La reazione della professoressa

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Lo pensano in tanti, tra coloro che hanno commentato sotto il tweet diventato virale: ma non faceva prima a memorizzare il codice di procedura civile? Sì perché leche vedete in foto, il codice ce lo hannosopra. Un “lavorone”., micasemplice. A postare le immagini di questo piccolo capolavoro di incisione è stata laYolanda De Lucchi (@procesaleando) dell’Università di Malaga che su Twitter ha raccontato di aver ritrovato in un cassetto le Bic sequestrate anni fa a uno dei suoi studenti. Il commentoprof? “Che arte”. La domanda è una: meglio studiare o mettersi con pazienza a fare questo “lavoro”? Secondo noi di FQMagazine, decisamente la prima. Poi, se uno vuole, può incidere il suo sapere su una penna e conservarla. Haciendo orden en ...

Il Fatto Quotidiano

Un altro utente ha: 'Per alcuni aspetti, bisogna ammirare'ingegnosità. Ma solleva la domanda: il materiale del corso non potrebbe essere stato memorizzato nel tempo necessario per incidere ...Un altro utente ha: 'Per alcuni aspetti, bisogna ammirare'ingegnosità. Ma solleva la domanda: il materiale del corso non potrebbe essere stato memorizzato nel tempo necessario per incidere ... L’esame scritto sulle penne Bic: ecco cosa si è inventato uno studente per copiare