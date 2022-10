I Maneskin da Fazio | Sesso | droga e rock ' n' roll è un’idea molto superata

Così Damiano deinel corso di un'intervista con Fabioa Che tempo che fa ha spiegato la loro reazione al grande successo mondiale. Dopo aver suonato dal vivo la loro ultima hit, " The ...Io penso di essere molto legato a lei perché le uova erano davvero molto buone." Måneskin, il tour negli stadi 2023 Durante l'intervista con Fabio, ihanno annunciato a sopresa un tour ...« Le cose vanno ad una velocità tale per la quale è veramente difficile pensarci e rendersene conto. Però poi quando sali su palchi come Rock in Rio e ...Che tempo che Fa, il video del monologo di Luciana Littizzetto tra politica e amore nella puntata del 16 ottobre 2022. Rai Play.