Basket | episodio di razzismo ad Arezzo | “Sentirsi chiamare ‘negro di m…a è stato spiacevole”

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Bruttodiin Serie C Gold di, durante il match tra Amen Scuolae Vismederi Costone Siena. Un giocatore della squadra ospite, Bruno Ondo Mengue, èinsultato da un tifoso presente sugli spalti al grido di “negro di m….a”. Un fatto che non èlasciato cadere nel nulla, come dimostrato dalle testimonianze del diretto interessato sulla pagina Facebook della propria squadra: “Dispiace che per un solo stolto nel pubblico si debba perdere la bella atmosfera che si era creata, manegro di m….a èdavvero.” Dello stesso avviso anche il presidente della Vismederi Costone Siena, Emanuele Montomoli: “Una serata di sport non ...