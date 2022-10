Wilhelm Reich | l’uomo che con il sesso voleva salvare il mondo

Leggi su panorama

(Di domenica 16 ottobre 2022) Medico e psichiatra, inventò l’«accumulatore orgonico», bizzarro strumento per amplificare il piacere. Disprezzato dalla scienza ufficiale, ha avuto però un’influenza formidabile nella cultura odierna, come racconta un libro appena pubblicato. Jack Kerouac aveva la menzogna facile, come molti grandi scrittori. In On the Road raccontò di una visita a casa dell’amico William Burroughs - che abitava con la moglie in una proprietà di campagna scalcinata e scandiva il tempo con robuste dosi di droga - e disse di aver potuto vedere l’accumulatore orgonico che il vecchio Bill amava utilizzare per aumentare la propria potenza, sessuale e non. In realtà, stando alla versione di Burroughs (appena più attendibile), Kerouac non aveva visto un bel niente perché a casa sua non c’era mai stato. Era vero, però, che l’autore del Pasto nudo possedesse un accumulatore orgonico. Anzi, ne ebbe più d’uno. ...