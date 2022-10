(Di domenica 16 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– È stato assegnato alla cantina di San Patrignano, dove i ragazzi della comunità producono ilcon percorso di recupero e nuova opportunità di vita, il premio EccellenSA, un bacco in ceramica realizzato dal maestro ceramista Lucio Ronca, che Cnaattribuisce ad una cantina che si è distinta in ambito sociale. La consegna ufficiale è avvenuta nell’ambito delladi “In” , il salone deldiin corso di svolgimento alla stazione marittima di, organizzato da Createam associazione culturale, Cna e Cciaa. Laè partita con la trasferta verso Amalfi, sulle vie del mare. Un traghetto ...

anteprima24.it

Si svolge oggi pomeriggio, a, una marcia silenziosa di solidarietà per le donne iraniane e a sostegno e difesa della ... La radio è stata sempre la miacasa. Nel corso degli anni ho ...Lafascia reddituale da 6.001 euro a 9000 euro paga quest'anno 1,90 euro anziché 1,40 come l'anno scorso, con un rincaro pari a 0,50 centesimi. La terza fascia Isee da 9001 euro a 15.000 euro ... Salerno, seconda giornata di “In Vino Civitas” Albin Ekdal, centrocampista dello Spezia, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Cremonese: "Per me abbiamo perso due punti oggi. E' vero che hanno fatto gol dopo un minuto ma noi abbiamo fatto ...Salerno, meteo per Domenica 16 Ottobre 2022. Giornata all'insegna del bel tempo, temperature comprese tra 16 e 23°C ...