Napoli show contro il Bologna Vince ancora 3-2 e torna in vetta alla classifica

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 ottobre 2022) Decima vittoria consecutiva per ildi Spalletti, cheilfatica ma conquista i tre puntindo 3-2. Decisivi i gol arrivati 'dpanchina', con Lozano e Osimhen che subentrano nella ripresa e segnano entrambi. Grande protagonistaKvaratskhelia, sempre pericoloso e autore dell'assist per il gol decisivo di Osimhen al 69'. Ilimpegna la difesa partenopea in diverse occasioni, e forse dietro ora Spalletti avrà qualcosa da registrare.Il tecnico delall'inizio sceglie Raspadori in attacco, lasciando in panchina sia Osimhen che Simeone, con una decisione un po' a sorpresa. I partenopei non danno vita a una partenza sprint e nei primi minuti illla senza ...