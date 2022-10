Ministero della Difesa | Concorso per 49 Sottotenenti Vari Ruoli

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ilha indetto un Bando diper la ricerca di 49in Servizio Permanente neiSpeciali delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni dell’Esercito e del Corpo Sanitario dell’Esercito. Bando di1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami: a)per il reclutamento di quarantaseiin servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, con riserva di sette posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle ...

Quotidiano Sanità

Secondo ilDifesa russo due uomini provenienti da un Paese ex sovietico membroComunità degli stati indipendenti (Csi) , non precisato, probabilmente reclute, che hanno sparato ......gioco calcio e sviluppato dal Settore giovanile e scolastico in collaborazione con il... I ragazzi del centro di accoglienzaprovincia di Palermo, allenati da Dario Volo, si sono imposti ... Salute, scienza e diritti: le incognite nella corsa al ministero della Salute