LIVE Veneto Classic 2022 in DIRETTA | 3? di vantaggio per i cinque battistrada | tre gli italiani in fuga

Leggi su oasport

(Di domenica 16 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione evento – Guida completa della corsa 13.32 Sempre vicino ai 3? ildei: Michael Belleri (Biesse Carrera), Jonas Abrahamsen (Uno-X), Nils Brun (Tudor), Riccardo Tosin (General Store) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior). 13.29 Nonostante non sia riconosciuto come salita ufficiale, il tratto che ora stanno affrontando itira decisamente all’insù. 13.26 Il gruppo non lascia tanto spazio ai fuggitivi per ora, il distacco rimane stabile intorno ai 3?. 13.23 Ecco un’immagine dalla corsa che ritrae il passaggio del gruppo sul suggestivo Muro di Ca’ del Poggio: #: After 55km, a group of five cyclists has managed to get ahead of the peloton (+3’10”) ...